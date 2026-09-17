Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оказалась в больнице: что случилось

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 74 0

Она снова оказалась в больнице после планового обследования.

Тарасову госпитализировали повторно после выписки — причина

Фото: © РИА Новости/ Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову госпитализировали в Москве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вновь находится в стационаре. Об этом ТАСС рассказал информированный источник.

Еще 7 сентября племянник тренера Алексей Тарасов сообщал агентству, что его тетя прошла плановое обследование и вернулась домой. Как уточнил собеседник издания, теперь она снова оказалась в больнице.

«В начале сентября была на плановом обследовании, потом возвращалась домой. Сейчас снова в больнице», — приводит издание слова источника.

Тарасова носит звание мастера спорта СССР международного класса, а заслуженным тренером СССР стала в 1975 году.

В ее послужном списке — работа с многими олимпийскими чемпионами. В 2008 году Тарасову включили в Зал славы мирового фигурного катания.

Татьяне Тарасовой 79 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народному артисту России, дрессировщику Аскольду Запашному был поставлен диагноз «гипертензивная болезнь сердца». Гипертензивная болезнь сердца формируется на фоне продолжительного роста артериального давления. В такой ситуации сердечная мышца подвергается постоянной нагрузке, что может вызывать структурные изменения, включая утолщение стенок левого желудочка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Пропавшего в Архангельской области грибника искали 12 дней
19:00
В ОАЭ нашли тело российского моряка с судна Hercules Star
18:51
«Думаете, я простак, а Таня — звезда?» — в чьих руках оказалась дочь Успенской
18:50
Аэропорт Краснодара закроют на день: авиакомпании уже поменяли расписание
18:40
Остались считанные часы: как идут последние приготовления к выборам в России
18:25
Потерян счет: в США одобрили очередные антироссийские санкции

Сейчас читают

«Счастье»: Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой на прогулке в лесу
Никита Михалков отказался продвигать актерскую карьеру внука Андрея Бакова
Муцениеце накормила детей едой с пола: «Никто не знает»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен