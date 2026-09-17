Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оказалась в больнице: что случилось
Она снова оказалась в больнице после планового обследования.
Фото: © РИА Новости/ Алексей Филиппов
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Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову госпитализировали в Москве
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вновь находится в стационаре. Об этом ТАСС рассказал информированный источник.
Еще 7 сентября племянник тренера Алексей Тарасов сообщал агентству, что его тетя прошла плановое обследование и вернулась домой. Как уточнил собеседник издания, теперь она снова оказалась в больнице.
«В начале сентября была на плановом обследовании, потом возвращалась домой. Сейчас снова в больнице», — приводит издание слова источника.
Тарасова носит звание мастера спорта СССР международного класса, а заслуженным тренером СССР стала в 1975 году.
В ее послужном списке — работа с многими олимпийскими чемпионами. В 2008 году Тарасову включили в Зал славы мирового фигурного катания.
Татьяне Тарасовой 79 лет.
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