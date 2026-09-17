Получат не все: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека

В первый день октября часть российских пенсионеров получит дополнительные деньги. Кто-то — в виде выплаты ко Дню пожилого человека, а кто-то — по региональной программе.

Единой выплаты для всех нет. Сумма зависит от региона, возраста и других условий.

Из-за этого легко запутаться. Где-то деньги придут автоматически, где-то придется написать заявление, а кому-то такая выплата вообще не положена.

Кому и сколько денег могут перечислить в октябре — читайте в новом материале 5-tv.ru.

Ненецкий округ

В Ненецком автономном округе пенсионеры могут получить разовую выплату. Но рассчитывать на нее могут не все — здесь есть несколько условий.

Деньги предусмотрены сразу для нескольких категорий жителей округа. В их числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Кроме того, выплата положена женщинам старше 45 лет и мужчинам старше 50 лет, если они проработали в округе не меньше трех лет.

Есть отдельное правило для тех, кто получает социальную пенсию. Им необходимо прожить на территории округа не меньше 20 лет.

Сумма зависит от возраста получателя. Тем, кому еще не исполнилось 70 лет, положено 10 400 рублей. После 70 лет выплата становится больше — 17 272,32 рубля.

При этом каждый год заново обращаться за деньгами не нужно. Если человек уже получал такую выплату раньше и по-прежнему подходит под условия программы, средства должны перечислить автоматически.

Приморье

В Приморском крае пенсионерам предусмотрена разовая выплата в размере 1000 рублей.

Главное условие — человек должен был быть пенсионером на конец 2025 года. А работает он сейчас или нет, значения не имеет.

Для тех, кто уже состоит на учете в системе социальной поддержки, все должно пройти без лишних хлопот. Отдельно подавать заявление не придется — выплату перечислят автоматически.

Если человек не состоит на таком учете, за деньгами придется обратиться самостоятельно. Заявление и необходимые документы можно подать до 30 ноября.

Здесь есть еще один момент, который стоит учитывать. Если человек обратился за выплатой до 1 сентября, деньги должны были перечислить уже к 1 октября. А тем, кто подаст заявление позже, придется немного подождать. Выплата должна прийти в течение месяца после обращения.

Рязанская область

В Рязанской области круг получателей небольшой. Ко Дню пожилого человека предусмотрена разовая выплата в размере 500 рублей. Получить ее могут жители региона, которым уже исполнилось 90 лет.

Челябинская область

В Челябинской области выплата составляет 800 рублей. Ее могут получить женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Но здесь есть важный момент. Большинство пенсионеров, которым положены эти деньги, должны были получить их еще в августе.

После 1 октября деньги получат те, кто вышел на пенсию в августе или сентябре.

Военные — прибавка

С 1 октября 2026 года пенсии бывших военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств увеличатся на 4%. Это касается тех, кто раньше служил в Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, Следственном комитете, МЧС, ФСИН, органах государственной охраны и таможне.

Прибавка будет у каждого разной. Все зависит от того, сколько человек получает сейчас. Чем выше пенсия, тем больше получится прибавка в рублях.

Например, если пенсия составляет 40 тысяч рублей, после повышения прибавка составит 1600 рублей. При пенсии в 60 тысяч рублей — уже 2400 рублей.

Никуда обращаться за этим повышением не нужно. Пенсию пересчитают автоматически.

Обычные страховые пенсии гражданских пенсионеров к этой октябрьской индексации отношения не имеют — их пенсии в 2026 году уже были проиндексированы с 1 января.

А если исполнилось 80 лет?

Есть еще одна прибавка, которая вообще не связана с Днем пожилого человека. Она положена пенсионерам, которым исполнилось 80 лет.

После 80-летия фиксированная часть страховой пенсии увеличивается в два раза. В 2026 году она составляет 9584,69 рубля. Значит, после достижения 80 лет фиксированная часть вырастет до 19 169,38 рубля.

Есть и еще одна выплата — за уход. Для пенсионеров старше 80 лет в 2026 году она составляет 1413,86 рубля.

Идти в Социальный фонд и писать заявление только из-за 80-летия не нужно. Информация о возрасте уже есть в системе, поэтому перерасчет проводят автоматически.

Если впервые установили I группу

Похожая прибавка предусмотрена и для пенсионеров, которым впервые установили инвалидность I группы.

В этом случае фиксированная часть страховой пенсии также увеличивается в два раза. Дополнительно обращаться в Социальный фонд с заявлением, как правило, не требуется — сведения об инвалидности поступают в систему автоматически.

Но здесь есть важное ограничение. Получить две одинаковые прибавки сразу нельзя.

Если фиксированную часть пенсии уже увеличили после 80-летия, а позже человеку установили I группу инвалидности, повторно такую же прибавку не начислят. И наоборот: если повышение уже произошло из-за инвалидности, после 80 лет второй раз фиксированную часть не удвоят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести двойную доплату к пенсии уже с 70 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.