Пятеро бандитов в форме полицейских ограбили семью московского юриста. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 18 февраля в деревне Кузнецово Новофедоровскго поселения.

Когда 62-летний отец юриста возвращался домой на автомобиле Lexus, его на дороге остановил якобы сотрудник ДПС и сообщил, что у машины не читаются госномера. Мужчина вышел на проезжую часть и в этот момент получил удар по спине, после чего лже-гаишник надел на него наручники. Четверо сообщников псевдо-автоинспектора в черной форме с надписью «Росгвардия» бросили водителя внедорожника в багажник и повезли к дому.

Бандиты ворвались в жилище и заковали в наручники самого 34-летнего юриста, его 36-летнюю сестру, 63-летнюю мать и 86-летнюю бабушку. Угрожая отцу мужчины пистолетом Макарова с глушителем и избивая его, злоумышленники стали требовать деньги.

Получив наличность в сумме четыре миллиона рублей, 2500 долларов США и 2500 евро, а также ювелирные украшения, бандиты прыгнули в Lexus отца юриста и скрылись. Автомобиль позднее был найден брошенным у соседней деревни.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников.