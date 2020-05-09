Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса

Пит Джерасимо ответил недоброжелателям певицы на обвинения в лицемерии и фатофобии.

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Фото, видео: Instagram @adele, @petegeracimo

Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса). На днях звезда отметила свой 32 лень рождения и опубликовала в своем Instagram свежий снимок, на котором она запечатлена в коротком черном платье. Многие поклонники выразили восхищение произошедшими с их кумиром переменами, однако нашлись и критики.

«Как как бывшему личному лондонскому тренеру Адель, мне очень неприятно читать негативные комментарии и обвинения в фатофобии, ставящие под сомнение подлинность ее удивительной потери веса», — написал на своей странице в Instagram Пит Джерасимо.

Instagram @petegeracimo

По его словам, певица никогда не стеснялась собственной внешности, а причина ее резкого похудения кроится исключительно в заботе о здоровье.

«Когда мы с Адель начали совместное путешествие, речь никогда не шла о том, чтобы стать суперхудой. Речь шла о ее здоровье. Особенно после беременности и операции», — отметил тренер.

По словам Джерасимо, артистка вынуждена была готовиться к концертному туру и изнурительному графику на 13 месяцев. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду. В результате она значительно похудела и все обратили на это внимание. Резонанс, который вызвала эта трансформация в СМИ был, по словам Пита, ошеломляющим.

«Я надеюсь, что люди ценят тяжелую работу, которую Адель проделала, чтобы улучшить себя… Она не теряла вес, чтобы другие чувствовали себя плохо. Это личное преобразование не имеет ничего общего со мной или вами. Это касается только Адели и того, как она хочет жить своей жизнью. Она не изменилась — Адель, с которой мы выросли и которую любили», — заключил бывший тренер певицы.

Instagram @adele

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, недавно обладательница 15 премий «Грэмми», «Оскара» и «Золотого Глобуса» Адель развелась с мужем — бизнесменом Саймоном Конецки. У пары есть общий сын Анджело, которому сейчас семь лет.

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