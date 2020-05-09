Посол в США призвал отвечать на обвинение СССР в развязывании Второй Мировой
Дипломат назвал «кощунством» попытки умалить роль Советского Союза в победе над нацизмом.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: РИА Новости / Анатолий Гаранин, Facebook @RusEmbUSA
Россия должна отвечать на попытки обвинить СССР в развязывании Второй Мировой войны и принизить роль советских солдат в победе над нацизмом. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
«Вы знаете, развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в США, где мы работаем, когда пытаются принизить роль Советского Союза (в победе над нацизмом — Прим. ред.) или, даже более того, сказать, что именно Советский Союз и развязал Вторую Мировую войну, — они просто неприемлемы», — подчеркнул дипломат.
Антонов назвал «кощунством» попытки переписать историю даже в дни окончания Второй Мировой войны и празднования Победы. Он призвал отстаивать историческую правду и стараться донести ее до каждого простого человека.
«Я даже не представляю как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек. 27 миллионов! Я считаю, что мы не должны молчать, мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на земле о том, что именно советский солдат, он освободил Европу, он отстоял независимость Европы и советского Союза», — подчеркнул посол.
В заключение он заверил, что никто и никогда не сможет заставить Россию правду о Второй Мировой войне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытки переписать историю Второй Мировой войны осудили в МИД Германии. Глава ведомства Хайко Маас заявил, что приписывание СССР роли преступника «чинит несправедливость по отношению к жертвам» и ведет к раскалыванию Европы.
Читайте также
76%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?