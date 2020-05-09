Посол в США призвал отвечать на обвинение СССР в развязывании Второй Мировой

Россия должна отвечать на попытки обвинить СССР в развязывании Второй Мировой войны и принизить роль советских солдат в победе над нацизмом. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вы знаете, развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в США, где мы работаем, когда пытаются принизить роль Советского Союза (в победе над нацизмом — Прим. ред.) или, даже более того, сказать, что именно Советский Союз и развязал Вторую Мировую войну, — они просто неприемлемы», — подчеркнул дипломат.

Антонов назвал «кощунством» попытки переписать историю даже в дни окончания Второй Мировой войны и празднования Победы. Он призвал отстаивать историческую правду и стараться донести ее до каждого простого человека.

«Я даже не представляю как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек. 27 миллионов! Я считаю, что мы не должны молчать, мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на земле о том, что именно советский солдат, он освободил Европу, он отстоял независимость Европы и советского Союза», — подчеркнул посол.

В заключение он заверил, что никто и никогда не сможет заставить Россию правду о Второй Мировой войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытки переписать историю Второй Мировой войны осудили в МИД Германии. Глава ведомства Хайко Маас заявил, что приписывание СССР роли преступника «чинит несправедливость по отношению к жертвам» и ведет к раскалыванию Европы.