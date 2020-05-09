Германия назвала единственного виновника Второй мировой войны. Россия ответила
Министр иностранных дел ФРГ написал статью по случаю окончания самого разрушительного конфликта в истории человечества.
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Фото, видео: ТАСС / Халдей Евгений, /Thomas Imo/photothek.net via www.imago-images.de, /ИТАР-ТАСС/Архив, /Шарифулин Валерий
Германия единолично развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу, и только Германия несет ответственность за преступления Холокоста против человечности. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Кто ставит это (вину Германии — Прим. ред.) под сомнение и приписывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость по отношению к жертвам. Тот, кто пытается превратить историю в инструмент — раскалывает Европу», — цитирует ФАН фрагмент новой статьи Мааса в журнале Spiegel.
Министр пояснил, что Берлин посчитал нужным дать такие разъяснения в связи с тем, что в последние месяцы предпринимается все больше попыток переписать историю. По его словам, 8 мая стало «той ценой, которую заплатили немцы за то, что допустили у себя 30 января 1933 года и не смогли самостоятельно освободиться от нацизма».
«В России и в других государствах, входивших в Советский Союз, будут вспоминать героев и проводить парады Победы. <…> Всем, кто боролся против национал-социалистической диктатуры, мы благодарны по сей день», — признался глава МИД Германии.
В МИД России приветствуют статью Хайко Мааса, вышедшую к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Это, наверное, лучше всяческих дополнительных определений, объяснений и комментариев. Эти слова подводят черту под любыми усилиями что-то разъяснить западным партнерам. Многие из них даже в такие особенные для всего человечества дни и даты не перестают искать попытки исказить историю», — пояснила она.
Как сообщал 5-tv.ru, российские власти все чаще говорят о попытках ряда западных государств переписать историю Второй мировой войны, назвав освободителей от нацизма агрессорами. Одним из шагов в этом направлении стало снесение памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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