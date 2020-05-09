Ученые сетуют, что из-за «бегства» полюса придется чаще обновлять навигационные системы.

Северный магнитный полюс предпочел Сибирь Канаде и устремился в Россию

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Северный магнитный полюс за последний год сместился на 50 километров в сторону России из-за расположенного под Сибирью участка с отрицательным магнитным потоком. К такому выводу пришла команда ученых из Университета Лидса в Великобритании.

Открытый в XIX веке северный магнитный полюс движется постоянно. За время наблюдений он переместился из канадской Арктики в сторону России на 2250 километров. Раньше движение было относительно медленным, но сильно ускорилось в 1990-х годах.

Британские геофизики и геологи активно искали причину этого с 2013 года. Они установили, что изменения связаны с потоками расплавленной материи внутри Земли. Их перемещение повлияло на магнитные зоны, расположенные под Канадой и Сибирью. В последние годы первый участок стал слабее, а второй — сильнее.

«Именно поэтому северный магнитный полюс покинул свое историческое положение над канадской Арктикой и пересек международную линию. Северная Россия выигрывает „перетягивание каната“, если хотите», — цитирует BBC доктора Фила Ливермора из Университета Лидса.

Последнее моделирование ученых показывает, что полюс будет продолжать двигаться в направлении России. На максимальной скорости он преодолевает расстояние в 50-60 километров в год. Вернется ли он в будущем обратно в Канаду, остается только догадываться, сказал Ливермор. Он посетовал, что в ближайшем будущем придется чаще обновлять навигационные системы.

Северный магнитный полюс — это условная точка в южной полярной области земной поверхности, где магнитное поле Земли направлено строго под углом 90 градусов к поверхности. Его не стоит путать с просто Северным полюсом — точкой пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью в Северном полушарии.

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