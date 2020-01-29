Как 200 лет назад российские мореплаватели открыли Антарктиду?

28 января — великая дата, ровно 200 лет назад российские мореплаватели открыли Антарктиду. К слову на два дня опередив англичан и на десять месяцев американцев. В отличие от многих других великих географических открытий в данном случае успех был подготовленным — не то чтобы плыли в Индию, а попали в Америку. Нет.

Капитан Беллинсгаузен и лейтенант Лазарев вели свои корабли целенаправленно на поиски южного континента. И шлюпы «Восток» и «мирный» построили специально для полярных широт, где много льда. И открывали Антарктиду, почти два года.

Приплыли, увидели огромную ледяную стену с миллионами пингвинов, и попытались ее обогнуть. Не получилось. Уплыли зимовать в Австралию, на следующий год вернулись, прошли с другой стороны — и лишь замкнув кольцо вернулись на родину, с докладом — Антарктида существует и Андреевский флаг там был первым. Так на карте мира было закрыто последнее большое белое пятно.

Спустя два века, россияне вновь отправились к Антарктиде. Наши ученые планируют уточнить местонахождение Южного магнитного полюса Земли. Он, как и Северный, находится в движении и поэтому точные данные необходимы для будущих научных исследований. Накануне экспедиция пришвартовалась у российской антарктической станции «Беллинсгаузен», а сегодня вышла на прямую связь с Москвой.

«Позвольте мне от лица коллектива, российской антарктической экспедиции поздравить всех граждан нашей страны с 200-летием открытия последнего континента Земли — Антарктиды. Сегодня здесь на российской станции Беллинсгаузен будет поднят флаг открытия Антарктиды и знамя Великой Победы. 75-летие которой весь мир отмечает в этом году!» — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Открытие Антарктиды два века назад сравнивают с первым полетом человека в космос. И не просто так. Как говорят ученые южные льды планеты хранят информацию о климате Земли уже много миллионов лет и тайн у шестого континента хватит еще на 200 лет.