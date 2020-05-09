Дочь Тимати раскрыла секрет своей худобы в уморительном видео
Маленькая Алиса заявила, что поддерживает хорошую фигуру благодаря «колесам».
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: Instagram @missalena.92
Бывшая супруга рэпера Тимати 27-летняя Алена Шишкова опубликовала в Instagram уморительный ролик. Главная роль в видео досталась дочке музыканта и модели — маленькой Алисе. На кадрах худенькая девочка запечатлена в коротких шортах и топе.
«Расскажи секрет своей худобы», — попросила малышку мама.
«Колеса!» — уверенно заявила девочка.
Шишкова после такого неожиданного ответа дочки начала смеяться. Но Алиса объяснила, что имеет в виду физическое упражнение «колесо», и тут же продемонстрировала его выполнение.
Подписчики оценили чувство юмора Алены Шишковой и умилились наивности ее дочки. Некоторые фанатки отметили — они тоже пытаются похудеть с помощью «колес», правда, фармацевтических. По словам поклонниц модели, сбросить вес на их «колесах» им не удается. Поэтому все принялись хвалить дочку Тимати за отличную физическую подготовку и умение выполнять сложные акробатические трюки.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Тимати умилила фанатов, примерив парик. Фанаты заявили, что девочка — копия папы.
Читайте также
38%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?