Маленькая Алиса заявила, что поддерживает хорошую фигуру благодаря «колесам».

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Бывшая супруга рэпера Тимати 27-летняя Алена Шишкова опубликовала в Instagram уморительный ролик. Главная роль в видео досталась дочке музыканта и модели — маленькой Алисе. На кадрах худенькая девочка запечатлена в коротких шортах и топе.

«Расскажи секрет своей худобы», — попросила малышку мама.

«Колеса!» — уверенно заявила девочка.

Шишкова после такого неожиданного ответа дочки начала смеяться. Но Алиса объяснила, что имеет в виду физическое упражнение «колесо», и тут же продемонстрировала его выполнение.

Подписчики оценили чувство юмора Алены Шишковой и умилились наивности ее дочки. Некоторые фанатки отметили — они тоже пытаются похудеть с помощью «колес», правда, фармацевтических. По словам поклонниц модели, сбросить вес на их «колесах» им не удается. Поэтому все принялись хвалить дочку Тимати за отличную физическую подготовку и умение выполнять сложные акробатические трюки.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Тимати умилила фанатов, примерив парик. Фанаты заявили, что девочка — копия папы.

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Дочь Тимати раскрыла секрет своей худобы в уморительном видео

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