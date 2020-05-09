Народная артистка РСФСР почти месяц провела в тяжелом состоянии в стационаре.

Как Надежда Бабкина восстанавливает здоровье после обширной пневмонии?

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина продолжает восстанавливать здоровье после обширной пневмонии. 70-летняя народная артистка РСФСР почти на протяжении месяца находилась в клинике в тяжелом состоянии.

Знаменитость проводит время в загородном доме и ездит с сыном на физиопроцедуры в госпиталь в Одинцовском районе Подмосковья. Рядом с певицей постоянно находится сиделка, которая помогала ей в больнице и в буквальном смысле носила на руках.

«За мной в больнице ухаживала прекрасная девочка Аллочка, сама юная как будто, а ручища как кувалды — я думаю, всех четверых свалит. И она меня таскала. С кровати в туалет. Я ходить не могла. Причем — ночь не ночь, она просто жила со мной рядом», — цитирует Надежду Бабкину сайт KP.RU.

Издание отмечает, что бодрость духа артистке также поднимает возлюбленный Евгений Гор. Избранник Надежды Бабкиной во время ее болезни не давал интервью и никак не комментировал состояние певицы. По словам знаменитости, мужчина относится к ней очень бережно.

«Он меня бережет, боготворит!» — отметила Надежда Бабкина.

В родных стенах знаменитость, помимо прочего, занимается текущими делами и находится на связи коллективом театра «Русская песня».

Надежда Бабкина была госпитализирована с обширной пневмонией 1 апреля. Из-за развившихся осложнений врачи ввели певицу в состояние искусственной комы. 30 апреля артистка была выписана из стационара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению военного врача, Надежда Бабкина вряд ли сможет вернуться на сцену.

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