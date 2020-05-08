Народная артистка выздоровела после обширной пневмонии только благодаря везению, считает военный медик.

Врач: Надежда Бабкина вряд ли сможет вернуться на сцену

Фото: www.globallookpress.com /Anna Salynskaya

Музыкальная карьера народной артистки РФ Надежды Бабкиной вызывает опасения после того, как она переболела обширной пневмонией. Об этом сообщил военный врач Владимир Хорошев.

«Бабкиной повезло. Во-первых, она человек с сильной иммунной системой, Господь позаботился об этом. Во-вторых, по всей видимости, она, если можно так сказать, схватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена», — цитирует врача Nation News.

Однако певица по-прежнему находится в зоне риска и легко может заболеть снова, предупредил Хорошев. Несмотря на оптимизм Бабкиной и ее желание возобновить работу, она может так и не вернуться на сцену по медицинским соображениям. Такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины, резюмировал врач.

Как сообщал 5-tv.ru, Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля. У нее диагностировали обширную пневмонию. Из-за осложнений врачам пришлось поместить 70-летнюю певицу в состояние искусственной комы. Артистку выписали 30 апреля. Неделю спустя она впервые рассказала, как выкарабкалась после обширной пневмонии.

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