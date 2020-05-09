Петербурженка без опыта вождения снесла дорожный знак, дерево и забор

Прокатиться «с ветерком» на BMW ей доверил ее друг.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Водитель BMW в Петербурге позволил девушке, не имеющий опыта управления автомобилем, сесть за руль, в результате чего горе-автоледи снесла дорожный знак, дерево и забор. ДТП произошло в ночь на 9 мая на перекрестке Саблинской и Сытнинской в Петроградском районе. По счастливой случайности, в месте аварии не было прохожих и других машин.

На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что иномарка на приличной скорости влетает в препятствия. Запчасти BMW и куски забора разлетаются на десятки метров.

ГИБДД задержала «водителя» и пассажира.

Пользователи соцсетей единодушно осудили мужчину, который додумался доверить управление автомобилем человеку без опыта. Многие комментарии содержат нецензурные высказывания в адрес обоих.

«Хорошо, что еще никого не сбила-убила. Может, мозги просветлеют»

«Наверняка парень пожалел о решении доверить транспортное средство своей барышне»

«Молодому человеку нужно лечить голову. Хорошо, что на пути бестолковки был забор и больше ничего и никого».

Ранее в Петербурге в Невском районе водитель и пассажир сбежали с места ДТП после того, как их автомобиль влетел в припаркованный большегруз.

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