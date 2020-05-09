Петербурженка без опыта вождения снесла дорожный знак, дерево и забор
Прокатиться «с ветерком» на BMW ей доверил ее друг.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Водитель BMW в Петербурге позволил девушке, не имеющий опыта управления автомобилем, сесть за руль, в результате чего горе-автоледи снесла дорожный знак, дерево и забор. ДТП произошло в ночь на 9 мая на перекрестке Саблинской и Сытнинской в Петроградском районе. По счастливой случайности, в месте аварии не было прохожих и других машин.
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