Родились в рубашке: двое из авто сбежали с места ДТП после удара о большегруз
Авария произошла в Невском районе Санкт-Петербурга.
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Фото, видео: megapolisonline.ru, 5-tv.ru, globallookpress.com
Водитель и пассажир сбежали с места ДТП после того, как их автомобиль влетел в припаркованный большегруз на улице Шотмана в Санк-Петербурге.
От удара автомобиль превратился в груду искореженного металла, поэтому последующий побег с места аварии сильно удивил очевидцев. Нагнать участников происшествия они смогли только в соседнем дворе.
Предварительно, у водителя и пассажира легковушки диагностированы ушибы и ссадины. Серьезных увечий они не получили.
Обстоятельства ДТП уточняются. Информации о возможном употреблении алкогольных напитков не поступало.
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