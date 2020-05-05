Родились в рубашке: двое из авто сбежали с места ДТП после удара о большегруз

Водитель и пассажир сбежали с места ДТП после того, как их автомобиль влетел в припаркованный большегруз на улице Шотмана в Санк-Петербурге.

От удара автомобиль превратился в груду искореженного металла, поэтому последующий побег с места аварии сильно удивил очевидцев. Нагнать участников происшествия они смогли только в соседнем дворе.

Предварительно, у водителя и пассажира легковушки диагностированы ушибы и ссадины. Серьезных увечий они не получили.

Обстоятельства ДТП уточняются. Информации о возможном употреблении алкогольных напитков не поступало.