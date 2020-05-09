Момент мощного ДТП с неопытной девушкой на BMW попал на видео

BMW вылетела на тротуар, после чего снесла дорожный знак, дерево и забор в Петербурге. Как сообщает телеканал 78, ДТП произошло ночью 9 мая на перекрестке Саблинской и Сытнинской улиц в Петроградском районе. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.

По предварительным данным, хозяин германской легковушки посадил за руль свою девушку, которая не имела навыков управления авто. На кадрах видно, как машина вылетает через поребрик на тротуар, сметая на своем пути дорожный знак. Далее автомобиль сносит полуметровый заборчик и заканчивает маневр, ударившись в дерево.

После столкновения молодой человек выходит из правой передней двери BMW и оценивает последствия произошедшего. Отмечается, что парочка попыталась скрыться с места ДТП, но была задержана подоспевшими автоинспекторами. Подробности устанавливаются.

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