Момент мощного ДТП с неопытной девушкой на BMW попал на видео
ДТП произошло ночью 9 мая в Петроградском районе Северной столицы.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
BMW вылетела на тротуар, после чего снесла дорожный знак, дерево и забор в Петербурге. Как сообщает телеканал 78, ДТП произошло ночью 9 мая на перекрестке Саблинской и Сытнинской улиц в Петроградском районе. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.
По предварительным данным, хозяин германской легковушки посадил за руль свою девушку, которая не имела навыков управления авто. На кадрах видно, как машина вылетает через поребрик на тротуар, сметая на своем пути дорожный знак. Далее автомобиль сносит полуметровый заборчик и заканчивает маневр, ударившись в дерево.
После столкновения молодой человек выходит из правой передней двери BMW и оценивает последствия произошедшего. Отмечается, что парочка попыталась скрыться с места ДТП, но была задержана подоспевшими автоинспекторами. Подробности устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рухнувший на трассе мост раздавил легковушку под Тюменью.
Читайте также
38%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?