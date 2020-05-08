Видео: рухнувший на трассе мост раздавил легковушку под Тюменью

Пешеходный переход на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск рухнул прямо на легковой автомобиль. Находившийся в машине мужчина госпитализирован.

По предварительным данным, мост обрушился после того, как его задела грузовая машина. Бетонная конструкция упала на проезжавшее под ним транспортное средство. Пострадавшего автовладельца доставили в медучреждение для проведения комплексной диагностики и осмотра.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области Сергей Юсько рассказал, что инцидент произошел на 15-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе. В настоящий момент движение на данном участке заблокировано.

«Дорога перекрыта. Объезд осуществляется по полю и через поселок в обе стороны. Травмирован один человек, он находится в больнице», — сообщил представитель ведомства.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что мост обрушился в Иркутской области во время проезда большегруза.