Питание Путина: как проверяют продукты для стола президента

Безопасность продуктов для президента РФ Владимира Путина проверяют в лаборатории. Об этом РИА Новости рассказал бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его словам, пищу для российского лидера готовят на специальной кухне ФСО, при этом процессе обязательно присутствует санитарный врач. Однако никаких особых предпочтений к еде Путин не высказывает.

«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях», — заметил шеф-повар.

Из-за процедуры проверки качества продуктов нередко приходится вносить изменения в меню, добавил Бухаров. Если партия не проходит проверку в лаборатории, ей нужно найти срочную замену,

«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО», — объяснил шеф-повар.

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