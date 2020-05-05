Чем угощают гостей на приемах у Путина по случаю Дня Победы?

В годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Кремле традиционно проходит торжественный прием, куда приглашаются ветераны и другие гости. В этом году из-за коронавируса все массовые мероприятия были отменены. Поэтому легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин описал меню, которое было подготовлено для приглашенных на прием в прошлые годы.

«Если брать первую подачу, где на выбор гостям предлагается осетрина, стейк из телячьей вырезки, куриное, утиное или гусиное филе с печеным яблоком и что-нибудь диетическое, например, кролик на пару, то, как правило, 50-60% гостей берут рыбу, 30% берут говядину, утку или гуся — 10-15%, кролика — 5%», — поделился кулинар в интервью РИА Новости.

Он отметил, что алкоголь всегда закупается на каждого гостя, однако, поскольку участники мероприятия много не пьют, напитки чаще всего остаются.

«Это всегда рассчитывается, если вино — то бутылка на человека, водка — так же. Но в любом случае это изобилие, и алкоголь всегда остается. Тост за тостом идут поздравления, но совершенно необязательно после каждого тоста выпивать все — кто-то просто пригубит», — пояснил Галкин.

Он добавил, что за первый тост главы государства традиционно принято поднимать рюмку водки, однако некоторые предпочитают ее заменить вином, шампанским или коньяком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.