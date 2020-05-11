Экзотический завтрак за пять минут — яйца по-пражски
Рецепт для тех, у кого с утра мало времени, но все равно хочется подкрепиться чем-нибудь вкусненьким и необычным.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox
Многие из нас любят готовить на завтрак блюда из яиц. Однако если у вас закончились все рецепты, вы приготовили все возможные варианты яичниц, омлетов, гренок и так далее, то можем вас обрадовать. Есть отличная идея — яйца по-пражски. Телеведущий Андрей Макаревич рассказывает рецепт. Об этом сообщает «Утро.ру».
Какие ингредиенты понадобятся для приготовления
- Яйца
- Белый хлеб
- Сливочное масло
- Специи по вкусу
Пошаговый рецепт блюда
Сначала берем яйца и прокалываем иглой в более плоской части, чтобы выпустить из них немного воздуха. Потом отвариваем яйца в кастрюле до состояния «всмятку» или «в мешочек».
Пока они варятся, берем хлеб и режем его на маленькие квадратные ломтики. После чего укладываем в пиалу так, чтобы кусочки занимали не более 1/3 емкости. Сверху кладем масло.
Сварившиеся яйца остужаем в холодной воде, чтобы они лучше чистились. Затем освобождаем одну часть от скорлупы и ложкой выкладываем яйцо поверх хлеба с маслом. Далее все ингредиенты перемешиваем и добавляем специи.
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