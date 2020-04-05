Вкусно и быстро — необычный рецепт горячих бутербродов
Ароматная закуска из простых, недорогих продуктов, идеально подходит для завтрака.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com, Simon Belcher, imagebroker/Rosseforp, CHROMORANGE / A. Shalamov
Необычным завтраком из простых, недорогих продуктов, которые обычно всегда есть в холодильнике предлагает побаловать близких интернет-портал «Утро.ру».
Для приготовления горячих бутербродов понадобятся: две среднего размера луковицы, 50 граммов сыра, два яйца, батон белого хлеба, мука, растительное масло, а также соль и перец по вкусу.
Шаг первый: очищаем лук и нарезаем на небольшие кубики.
Шаг второй: натираем сыр на мелкой терке и смешиваем с луком
Шаг третий: взбиваем яйца, выливаем в сыр с луком и перемешиваем, пока масса не станет однородной.
Шаг четвертый: получившуюся смесь солим, перчим, добавляем две чайные ложки муки и снова как седует перемешиваем.
Шаг пятый: Батон нарезаем на не очень толстые кусочки и выкладываем на каждый сырно-луковую смесь.
Шаг шестой: обжариваем бутерброды на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Причем для лучшего результата выкладывать из на сковороду нужно начинкой вниз.
Горячие бутерброды готовы, теперь их можно украсить свежей зеленью и подавать на стол.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро приготовить на завтрак картофельную яичницу с луком и зеленью.
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