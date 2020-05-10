Основатель Tesla и Space X обрушился с критикой на бывшего чиновника после того, как тот прокомментировал угрозу Маска перенести производство.

«Скучный идиот»: Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке

Фото: Zuma\TASS

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск обозвал бывшего министра труда США Роберта Райха на русском языке. Предприниматель назвал экс-чиновника «скучным идиотом».

Несколько часов назад Райх опубликовал пост в Twitter, в котором раскритиковал Маска.

«Илон Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем виде», — написал бывший министр.

К посту он прикрепил ссылку на статью Washington Post, в которой рассказывается об обещании Маска перенести производство из Калифорнии в Техас и Неваду, так как власти округа Аламида запретили его компании работать из-за эпидемии коронавируса.

«Идиот», — написал Маск в комментариях к посту Райха.

Позже он извинился, написав «sorry», и с помощью отдельного твита уточнил первый.

«Я имел в виду: «скучный идиот», — написал Маск на английском языке, оставив на русском только два слова из оскорбления.

В данный момент комментария Маска со словами «скучный идиот» под постом Райха нет. Остались только твит из одного слова «идиот» и последующее извинение.

Как сообщал 5-tv.ru, Илон Маск не в первый раз переходит на русский язык при общении в Twitter. Ранее он отвечал на вопросы про инопланетян русскими фразеологизмами. В октябре прошлого года предприниматель выступил на краснодарском бизнес-форуме.

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