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  4. Илон Маск все-таки выступил на краснодарском бизнес-форуме — по видеосвязи

Илон Маск все-таки выступил на краснодарском бизнес-форуме — по видеосвязи

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Глава Tesla и SpaceX сказал, что в России есть «много чего интересного с точки зрения технологий».

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, 5-tv.ru

Американский изобретатель и миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск все-таки поучаствовал в краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым», но только по видеосвязи.

Как сообщалось ранее, группа кубанских бизнесменов проявила удивительную настойчивость и креативность в попытке заполучить знаменитого гостя. Предприниматели разместили возле офиса Маска в Калифорнии рекламный баннер с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?», а в интернет выложили приглашение в виде песни на английском языке на мотив «Крылатых качелей». Против такого американец не смог устоять.

В результате зал на полторы тысячи мест, в котором в пятницу вечером проходил сеанс видеосвязи с Илоном Маском, оказался забит до отказа. Кроме того, несколько больших экранов организаторы мероприятия разместили еще в нескольких зонах форума, чтобы трансляцию смогли увидеть все желающие. Как сообщает РИА Новости, некоторые пришли на видеоконференцию в скафандрах и костюмах космонавтов.

Глава Tesla и SpaceX рассказал собравшимся о трудностях, с которыми неизбежно сталкиваются бизнесмены в начале пути.

«Создание компании — это как пытаться съесть стекло и при этом не порезаться. Если у вас есть энтузиазм, нужно двигаться вперед, но это сложно. Будут очень болезненные моменты. Подготовьтесь заранее»— посоветовал Маск.

Он также отметил, что с ним рядом работают люди из России, и, по его мнению, в нашей стране очень хорошее образование, много талантливых людей, а также «много чего интересного с точки зрения технологий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илон Маск по-русски ответил пригласившим его на форум краснодарским предпринимателям.

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