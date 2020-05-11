Ролик выложили в сети сотрудники петербургской организации «Спасение тюленей».

Балтийские нерпы сыграли в «дочки-матери» — видео

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Сотрудники петербургской организации «Спасение тюленей» выложили трогательно видео со своими питомцами в социальных сетях. На ролике балтийские нерпы играют в «дочки-матери» — одна чешет другую за ухом. На фоне слышны протяжные звуки — вероятно, так животные выражают удовольствие. Уточняется, что нерпы прибыли из Сестрорецка и Александровской. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Подписчиков умилило видео, они выразили свои эмоции в комментариях.

«Дружилки! Трогательно!»

«Какие они милые!»

«Такие кругленькие стали, просто загляденье», — написали пользователи.

Некоторые подписчики отметили, что нерпам не хватает мамы.

«Им мамочка еще нужна, малыши… Ищут, чего бы пососать на пузе… ляльки»;

«Красота какая! Уже и не белечки (детеныши нерпы — Прим.ред.), а мамы все равно не хватает. Вот и получается: «Давай поиграем, будто ты — моя мама?“» — выразили мнение в сети.

В этом году из-за аномально теплой зимы тюленям и нерпам пришлось особенно трудно. В местах их обитания попросту не успел сформироваться достаточно прочный ледяной покров. Многих малышей нерп и тюленей спасатели находили в лесах и огородах, где они искали себе убежище. Некоторые из них подвергаются нападениям хищных животных и птиц.

Организация «Спасение тюленей» работает с 2002 года. Ее основная цель — оказание помощи детенышам ластоногих. Помимо реабилитации, спасатели осуществляют мониторинг популяций балтийской кольчатой и ладожской кольчатой нерп, а также серого тюленя на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео.

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