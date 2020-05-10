Внезапно! В королевской семье произошло пополнение

Принц Люксембурга Гийом и его супруга Стефания стали родителями. Информация об этом появилась на официальном сайте королевской семьи. В фанатском Instagram-аккаунте знаменитостей уже опубликовали фото новорожденного малыша, которого назвали Шарль.

«Вес малыша — 3190 грамм, рост — 50 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — говорится в официальном сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Princess Claire of Luxembourg (@hrhprincessclaire) 10 Май 2020 в 7:06 PDT

38-летний принц Гийом и 36-летняя принцесса Стефания познакомились в 2004 году. Девушка происходит из древнего аристократического рода. Получила блестящее образование — в Бельгии, Франции и Германии. И даже год жила в Москве, прослушав курс русского языка и литературы.

В 2012 году пара сыграла свадьбу. В 2016 году Стефания утверждала, что не собирается рожать в ближайшем будущем. Однако все изменилось, и теперь ее малыш Шарль — занимает второе место в очереди на королевский престол, опережая всех многочисленных братьев и сестер отца.

Ранее 5-tv.ru писал, что год назад 6 мая после недельной задержки родила Меган Маркл. Счастливый принц Гарри тут возвестил миру о рождении наследника.