Поп-дива произвела фурор в сети, продемонстрировав «аппетитную» фигуру в откровенном наряде.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Российская поп-исполнительница Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, покорила сеть новой откровенной фотографией. Звезда примерила сексуальное боди с крайне глубоким декольте, сделала яркий макияж в лавандовых оттенках и в таком виде провела фотосессию. Один из получившихся кадров она опубликовала в Instagram.

Снимок получился настолько «горячим» и будоражащим, что, кроме комплиментов, фанаты не нашли, что сказать. Перед объективом камеры Нюша приняла пленительную позу, благодаря которой ее фигура казалась верхом совершенства, а от стройных ног нельзя было отвести глаз.

«Примерно такой диванный муд на эти выходные», — написала светская львица.

Instagram @nyusha_nyusha

Фанаты позавидовали тем, кому посчастливилось оказаться рядом с поп-дивой и выразили свой восторг ее утонченной красотой.

«Ты просто богиня!»

«Офигенная!»

«Боже, какая же ты красивая, я тобой любуюсь! Ты чудо природы, которую Бог сотворил!»

«Кошечка!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуобнаженная Нюша спровоцировала поклонников.

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