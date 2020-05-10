«Просто богиня»: Нюша в эротичном боди показала «диванный муд»
Поп-дива произвела фурор в сети, продемонстрировав «аппетитную» фигуру в откровенном наряде.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Российская поп-исполнительница Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, покорила сеть новой откровенной фотографией. Звезда примерила сексуальное боди с крайне глубоким декольте, сделала яркий макияж в лавандовых оттенках и в таком виде провела фотосессию. Один из получившихся кадров она опубликовала в Instagram.
Снимок получился настолько «горячим» и будоражащим, что, кроме комплиментов, фанаты не нашли, что сказать. Перед объективом камеры Нюша приняла пленительную позу, благодаря которой ее фигура казалась верхом совершенства, а от стройных ног нельзя было отвести глаз.
«Примерно такой диванный муд на эти выходные», — написала светская львица.
Фанаты позавидовали тем, кому посчастливилось оказаться рядом с поп-дивой и выразили свой восторг ее утонченной красотой.
«Ты просто богиня!»
«Офигенная!»
«Боже, какая же ты красивая, я тобой любуюсь! Ты чудо природы, которую Бог сотворил!»
«Кошечка!» — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуобнаженная Нюша спровоцировала поклонников.
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