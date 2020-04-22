«Мать пошла за молоком» — полуобнаженная Нюша спровоцировала поклонников
Певица подогрела к себе интерес подписчиков пляжным фото во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Пляжный снимок певицы Нюши притянул ее подписчиков в Instagram к экранам мониторов и смартфонов. Во время самоизоляции артистка выложила селфи в сплошном купальнике с леопардовым принтом. Его покрой максимально открывает бедра, так что отдельные пользователи соцсети называли вещь «полукупальником» и раскритиковали автора поста за излишнюю откровенность.
«Сняла бы уже вообще купальник», — написала одна из возмущенных дам, но оказалась в меньшинстве. В основном юзеры оценили фото по высшему разряду.
««Мать пошла за молоком…» или «выбираю фон для конференции Zoom». Как никогда сложный вопрос: как подписать фото? Ваши варианты?» — написала Нюша.
Кокетливая звезда наверняка ожидала, что в ответ на просьбу оценить такое фото посыплются комплименты. Так и произошло.
«Вид просто супер»;
«Песня «Твои глаза — океаны» сюда отлично подходит;
«Сногсшибательная, очаровательная»;
«Тигрица», — отозвались в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша в полупрозрачном платье взволновала фанатов.
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