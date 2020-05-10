Звезда показала в Instagram, как боится выглядеть после самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Известная российская певица и актриса Анна Семенович напугала поклонников новым фото в Instagram. На своей странице в соцсети поп-дива опубликовала снимок, на котором запечатлена с пухлыми щеками и двойным подбородком. В подписи светская львица дала понять фолловерам, что боится так выглядеть после окончания самоизоляции. Сейчас она находится в форме.

«Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть?» — обратилась к фанатам теледива.

Некоторые из пользователей были шокированы фотографией и предположили, что Семенович действительно растолстела. Другие успокоили их, объяснив, что артистка просто иронизирует. Как уточнил портал «7 дней.ru», фото было сделано во время съемок клипа на песню «Хочешь», по сценарию которого знаменитость должна изображать пышнотелую героиню.

Instagram @ann_semenovich

«Аня! Приколистка!»

«Разве можно так пугать??? Меня чуть кондрашка не хватила!

«Жуть какая!»

«Не перестаю смеяться над вами», — признались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович пожаловалась на проблемы из-за большой груди.

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