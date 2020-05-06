Семенович призналась, сколько страданий и слез доставила ей большая грудь

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович решилась рассказать, сколько страданий, боли и слез ей принесла ее «визитная карточка» — большая грудь. В онлайн-интервью интернет-изданию Woman.ru певица вспомнила времена, когда делала первые шаги в шоу-бизнесе после завершения карьеры фигуристки.

«Я была очень неуверенная в себе. Такой запуганный маленький человечек, который не понимал, куда бежать и что делать», — призналась Семенович.

По ее словам, жесткая спортивная дисциплина пагубно влияет на «подростков с шаткой психикой», страх остается и мешает жить долгие годы. Попав в шоу-бизнес, Анна столкнулась с новой проблемой.

«Из-за большой груди развился комплекс, так как я регулярно становилась объектом колких шуточек. Семенович — это сиськи. Никто никогда не видел и не хотел видеть, чего я в этой жизни добилась. Они просто продолжали смеяться. В какой-то момент такое отношение меня добило, и я впала в дикую депрессию», — рассказала певица.

Именно тогда Семенович решилась на операцию по уменьшению груди. Она считала, что так сможет изменить мнение публики о себе. Оглядываясь назад, она говорит, что сейчас ни за что не пошла бы на такую процедуру. Но тогда стереотипное мнение мешало молодой артистке развиваться и жить дальше.

«Мне было очень больно: я рыдала, не знала, что делать. Тогда я стала петь более серьезные песни, перестала ходить с декольте, перестала быть сексуальной, меньше смеялась, все больше старалась быть спокойной, грустной, не такой яркой. Это были очень сложные полтора года моей жизни. Эта депрессия, операция… Я старалась исправить ситуацию, но людям было нужно только одно», - вспоминает Анна.

Чтобы справиться с комплексом, певице потребовались годы. Удалось ей это сравнительно недавно, после обращения к специалистам и чтения психологической литературы.

«Я стала гораздо мудрее, умнее, наконец полюбила себя», — говорит Семенович.

А поборов страхи, она поняла, как много упускала в жизни из-за них. По словам артистки, когда она изменила себя, изменилось и окружение. И в результате рядом появился мужчина, для которого главное — не «понты, деньги и красивая девушка рядом».

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, скандально известная блогер Лена Миро высказала предположение, что Семенович долгое время врала, утверждая, что ее бюст — настоящий, а на самом деле по примеру других звезд увеличила грудь с помощью пластических хирургов. А потом, решив родить ребенка, захотела избавиться от имплантов.