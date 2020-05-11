Звезда «Папиных дочек» села на шпагат под водой
Молодая актриса не позволяет себе расслабиться ни на минуту.
Фото: Instagram @melnikovadsh
Кадры с удивительной подводной фотосессии опубликовала в своем Instagram актриса Дарья Мельникова и в очередной раз сорвала аплодисменты.
Звезда сериала «Папины дочки» выложила в сеть три снимка, на которых позирует в нежном полупрозрачном платье и в резиновых сапогах прямо на дне глубокого бассейна!
«1.2.3… Но зато какие ощущения!» — поделилась впечатлениями Дарья.
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1.2.3. ⠀ но зато какие ощущенья 😅 ⠀ __ любимая подводная сьемка от @a.ermolenko_photo 🧜🏻♀️
В комментариях фолловеры отметили, что не каждый из них решился бы на столь опасный эксперимент. Ведь по фото видно, что Мельникова не просто задерживает дыхание, набирая в рот побольше воздуха, а позирует в различных ракурсах, начиная от прекрасного шпагата и заканчивая балетными этюдами. Такие трюки, по мнению подписчиков звезды, требует особой подготовки.
«Сложная съемка! Дарья водолаз!»
«Ты такая красотка! Как тебе это удается?»
«Даша, как ты это сделала??? Я на суше с трудом сажусь на шпагат, а тебе все ни по чем!»
«Боже, я бы так точно не смогла! Завидую и аплодирую молча!» — обращались фанаты к актрисе.
Кстати, одному из них звезда даже ответила лично. Пользователь под ником @vladislavatove проявил смекалку и поинтересовался, что было, когда по окончании съемки Дарья выбралась из воды.
«Получается, что вся мокрая будете, а сапоги сухие?» — серьезно спросил поклонник.
«Так и получается!» — подметила метаморфозу актриса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Папины дочки» Дарью Мельникову контузило на съемках фильма.
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