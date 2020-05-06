Звезду «Папиных дочек» контузило на съемках фильма

Работа над фильмом «Крепкая броня» нелегко далась актерам, включая Дарью Мельникову. В ленте звезда ситкома «Папины дочки» сыграла главную женскую роль. Прототипом ее танкистки Наталии Бондаревой стала Мария Октябрьская. Во время Великой Отечественной войны она оплатила сборку танка Т-34. Управляя бронированной машиной, женщина отправилась на фронт. Так она хотела отомстить за погибшего супруга.

Мельникова отмечает, что женщины вроде Октябрьской на войне испытывали страшные условия: духота, пыль, неудобный комбинезон, даже залезть и выбрать из танка — уже испытание.

«Ужасно неудобный комбинезон, жуткие кирзовые сапоги, которые все время натирают», — цитирует актрису сайт «Дни.ру».

Несмотря на предстоящие трудности, Дарья сразу согласилась на роль и впоследствии не пожалела, даже после неприятного инцидента на съемках.

Все трюки, за исключением вождения танка, актеры выполняли сами. Во время одного из них Мельникова получила легкую контузию. Вместе с Константином Белошапкой, исполнителем главной мужской роли танкиста Василия Русакова, Дарья оказалась недалеко от места взрыва. В результате у них заложило уши. В остальном серьезных травм удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мельникова признала, что поторопилась с детьми.