В результате оба дебошира были отстранены от полета командиром ВС. Задержка рейса составила 15 минут.

Пассажиры рейса Якутск — Санкт-Петербург устроили драку прямо на борту самолета

Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Драка между двумя пассажирами произошла на борту самолета рейса Якутск — Санкт-Петербург. Как стало известно 5-tv.ru, в момент инцидента воздушное судно выруливало на полосе аэродрома и готовилось взлететь.

По предварительным данным, конфликт начался после того, как один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал нецензурно ругаться и оскорблять других людей. Другой мужчина, уже занявший свое место, не стерпел такого поведения и сделал замечание дебоширу. Однако тот не реагировал, и в результате получил от своего оппонента удар в лицо.

Участники потасовки были отстранены от полета. Задержка рейса составила 15 минут. В настоящий момент проводится проверка в рамках сообщения о происшествии.

По информации 5-tv.ru, пострадавший дебошир обратился в полицию с заявлением на другого пассажира и сообщил, что тот нанес ему телесные повреждения на борту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиадебошир Максим Пашнин, который в состоянии алкогольного опьянения устроил весной прошлого года драку с экипажем самолета «Аэрофлота» и оскорбил полицейского, получил 3,5 года колонии.

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