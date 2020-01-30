За драку с экипажем и оскорбление полицейского авиадебошир получил 3,5 года колонии

Авиадебошир Максим Пашнин, который в состоянии алкогольного опьянения устроил весной прошлого года драку с экипажем самолета «Аэрофлота» и оскорбил полицейского, получил 3,5 года колонии. Приговор вынес сегодня Обский городской суд Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского Следственного Управления на транспорте.

Инцидент произошел 14 мая 2019 года на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» из Новосибирска в Москву во время посадки на борт в аэропорту «Толмачево». Суд установил, что обвиняемый грубо нарушил общественный порядок, «высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна».

Во время попыток экипажа успокоить возбужденного пассажира, Пашнин ударил командира воздушного судна. После чего в самолет пригласили сотрудников правоохранительных органов. В ходе попытки сотрудника линейного отдела полиции доставить дебошира в дежурную часть, возмутитель спокойствия публично его оскорбил.

По решению суда, устроивший дебош Максим Пашнин признан виновным по статьям «хулиганские действия на борту воздушного судна» (п. «в» ч.1 ст. 213 УК РФ), публичное оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ) и совершение иных насильственных действий (ст.116 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет с пассажирами выехал на городскую дорогу в Иране.