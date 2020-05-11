Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава поразила пользователей в Instagram своей новой таинственной фотографией. На загадочном снимке звезда позирует в сексуальном наряде, слегка спущенном с одного плеча и приоткрывшем ее грудь. Судя по всему, светская львица надела для фотосессии головной убор, однако разглядеть его трудно, поскольку очертания сливаются с темным фоном. Создается впечатление, будто фигура Варнавы оказалась в бесконечном пространстве, которое завлекает артистку в свою глубину.

В подписи к такой интригующей фотографии звезда порассуждала о том, почему многие рвутся уехать в США и другие страны, а при первых сложностях бросают все и возвращаются на Родину. Теледива отметила, что сейчас всем народам необходимо объединиться, а не пытаться превзойти друг друга. По мнению Варнавы, это «дурной тон», а тенденция искажать исторические факты заслуживает только порицания.

«Мы перестали радоваться друг за друга, а только и делаем, что ищем врагов и виноватых. И так по всему миру. <…> К чему этот негатив по отношению друг к другу? Почему нельзя уважать друг друга? У меня совершенно наивный вопрос, сколько еще будет продолжаться это детское поведение среди казалось бы взрослых очень влиятельных людей. <…> Не важно в какой ты стране, мы сейчас все в одной лодке, мы видим насквозь поведение друг друга, и мы делаем выводы. Мир когда-нибудь станет добрее, умнее?» — порассуждала знаменитость.

Instagram @kativarnava

В комментариях поклонники поддержали ее и выразили восхищение утонченной красотой юмористки.

«Согласна с каждым словом. У меня вообще складывается такое ощущение, что адекватных, объективных и сопереживающих людей становится все меньше!»

«Катя, обожаю именно такие ваши посты! Как всегда, в точку и как всегда, показывающие, насколько вы глубоки внутри и цельны!»

«Какая же вы красавица!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава призналась, какую сделала пластику.