Хореограф Тутберидзе объяснил, почему считает уход Трусовой к Плющенко «ножом в спину»

Хореограф Алексей Железняков, работающий под руководством Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», назвал предательством уход фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Об этом он написал во «ВКонтакте».

«Правильно (гендиректор „Самбо-70“ Ренат — Прим. ред.) Лайшев все написал, это есть предательство, и я с ним полностью согласен! Почему (российская фигуристка –Прим. ред.) Сима Сахонович ушла по-другому? И мы все при встрече можем спокойно обняться и спросить друг у друга: „Как дела, как жизнь?“ А тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину», — написал пару дней назад Железняков в комментариях к одному из своих постов.

Он уточнял, что нормально относится к переходу спортсменов от одних тренеров к другим. Вопрос в том, как именно воспитанник покидает своего наставника.

«Еще раз повторюсь, важно не то, что ушел спортсмен, а как ушел. Вся команда Тутберидзе чуть ли не сутками сидит на катке: ни личной жизни, ничего, пашут как Папы Карлы, вкладывают в детей все, что возможно и невозможно, а подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого, от слова совсем, а в особенности главного наставника», — отмечал хореограф Тутберидзе.

11 мая Алексей опубликовал пост, в котором заявил о получении множества оскорблений от фанатов Александры Трусовой. Он призвал прекратить травлю и объяснил свои слова о предательстве.

«Если все так в жизни будут поступать, что же будет дальше? Если мы будем гладить по головке родителей и детей за такое, как желают того фаны (фанаты — Прим. ред.) Александры, что будет дальше? Посмотрите в будущее на пару шагов вперед, может встанут пазлы на место в ваших головах», — призвал Железняков.

В заключение хореограф назвал виновной в происшедшем не только Трусову, но и ее родителей. Также он в саркастическом ключе высказался об Евгении Плющенко и его жене продюсере Яне Рудковской.

«Саше (Трусовой — Прим. ред.) я желаю только добра и мне искренне жаль, что они совершили такую ошибку, тут скорее не ребенок, а родители зачинщики конфликта и перехода, ну да ладно, что сделано, то сделано. Время все покажет, кто приобретет, а кто потеряет. А семья Рудковских, конечно, гениальна! Натворить такое и выставить Тутберидзетим виноватыми во всех бедах, снимаю шляпу перед вашей хитростью и продуманностью», — восхитился Алексей.

Как сообщал 5-tv.ru, о переходе 15-летней Александры Трусовой вместе с 11-летней Вероникой Жилиной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко стало известно 6 мая. Комментируя ситуацию, двукратный олимпийский чемпион заверил, что не переманивал спортсменок с помощью денег. Решение об их переходе он назвал «сугубо родительским».