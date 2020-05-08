Плющенко объяснил, почему сразу две фигуристки перешли к нему от Тутберидзе
Под руководством двукратного олимпийского чемпиона теперь будут заниматься юные Александра Трусова и Вероника Жилина.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Евгений Плющенко прокомментировал переход к нему двух фигуристок, ранее тренировавшиеся у Этери Тутберидзе. Отныне под руководством двукратного олимпийского чемпиона будут заниматься 15-летняя Александра Трусова и 11-летняя Вероника Жилина, которая уже выполняет сложные для ее возраста четверные прыжки.
«У меня нет привычки переманивать фигуристов. Или, поверьте, чем-то привлекать их, как говорят некоторые, в финансовом плане. Я всегда открыт, со мной, как вы знаете, легко встретиться, несложно дозвониться. И сейчас звонят», — приводит слова фигуриста «Российская газета».
Евгений Плющенко отметил, что о переходе юных спортсменок ему сообщили их родители.
«Так что это решение фигуристок, которые они принимают сами, и еще сугубо родительское», — подчеркнул спортсмен.
Он рассказал, что из-за режима самоизоляции вынужден общаться с девочками дистанционно. По словам двукратного олимпийского чемпиона сейчас они укрепляют знакомство, составляют программы, подбирают музыку и думают над новыми образами.
6 мая стало известно, что Саша Трусова покидает команду Этери Тутберидзе. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают — спортсменка почувствовала свою ненужность в группе и невнимание со стороны тренера.
Ранее 5-tv.ru писал о подробностях перехода Саши Трусовой от Тутберидзе к ЕвгениюПлющенкоо.
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