Создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали после ареста

Арестованного по подозрению в вымогательстве создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова срочно госпитализировали из ИВС в больницу. Об этом в беседе с ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин.

«В изоляторе на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую, он был помещен в 20-ю больницу», — цитирует издание собеседника.

Что именно произошло с арестованным и в каком сейчас он находится состоянии не уточнялось.

Владелец проекта «Омбудсмен полиции» является фигурантом уголовного дела, выдвинутого ему в соответствии с ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»). По данным правоохранителей, Владимир Воронцов предпринял попытку вымогательства довольно крупной суммы у бывшего сотрудника полиции.

Согласно показаниям потерпевшего, в период с 2012 по 2017 годы он проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД в городе Москва. Осенью 2017 года ему позвонил Владимир, с которым ранее был знаком пострадавший, и потребовал заплатить 300 тысяч рублей. В противном случае создатель паблика грозился выложить в сеть личные фото правоохранителя. Заявитель платить отказался, думая, что это — банальный шантаж, но Воронцов был последователен и опубликовал интимные кадры.

8 мая Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство стороны обвинения и заключил Владимира Воронцова под стражу на срок до 6 июля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры задержания создателя известного паблика «Омбудсмен полиции».