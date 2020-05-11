Трагедия разыгралась в городе Люберцы.

Житель Подмосковья под боком у спящей жены свел счеты с жизнью

Фото: www.globallookpress.com

Житель подмосковного города Люберцы покончил с собой в свой квартире в тот момент, когда его супруга спала. Как стало известно 5-tv.ru, 44-летний Андрей Е. направился ранним утром 8 мая в ванную комнату, после чего произошла трагедия.

По словам 43-летней Екатерины Е., в последнее время у супруга появились финансовые проблемы в его бизнесе.

Правоохранители обнаружили в квартире супругов арсенал оружия: два гладкоствольных охотничьих ружья, а также травматический пистолет «Оса». Однако на все эти единицы у мужчины имелись разрешения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предприниматель Дмитрий Босов, занимавший 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes, свел счеты с жизнью.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

23:39
Песню «Конь» группы «Любэ» спел хор исполнителей из разных концов мира
23:27
Вера Брежнева назвала супруга гением и поздравила с днем рождения
23:15
Коронавирус выявили у главного врача Боткинской больницы в Москве
23:13
«Кукла!» — Фанаты Лизы Галкиной выложили в сеть нежное фото девочки
22:59
Звезда 1970-х Бетти Райт скончалась в США
22:50
«Без права на ошибку»: новороссийская чиновница уволена за нарушение самоизоляции

Сейчас читают

Магия Луны: астролог пояснила влияние лунных циклов на организм человека
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок