Житель Подмосковья под боком у спящей жены свел счеты с жизнью

Житель подмосковного города Люберцы покончил с собой в свой квартире в тот момент, когда его супруга спала. Как стало известно 5-tv.ru, 44-летний Андрей Е. направился ранним утром 8 мая в ванную комнату, после чего произошла трагедия.

По словам 43-летней Екатерины Е., в последнее время у супруга появились финансовые проблемы в его бизнесе.

Правоохранители обнаружили в квартире супругов арсенал оружия: два гладкоствольных охотничьих ружья, а также травматический пистолет «Оса». Однако на все эти единицы у мужчины имелись разрешения.

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