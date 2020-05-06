Нашла жена: стали известны обстоятельства смерти бизнесмена Босова

Бизнесмен Дмитрий Босов свел счеты с жизнью в среду, 6 мая. Трагедия разыгралась в резиденции в поселке Усово в Московской области, где проживал предприниматель.

Как стало известно 5-tv.ru, предприниматель, находясь за рулем своего автомобиля, приехал в резиденцию и направился в оздоровительный комплекс. Спустя некоторое время там его нашла мертвым супруга. В резиденции также был обнаружен пистолет Glock, которым владел Босов.

52-летний Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «ВостокУголь». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Дмитрия Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Предприниматель находился на 86 строчке в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes. По состоянию на 2020 год его собственный капитал составлял 1,1 миллиарда долларов.

По информации РЕН ТВ, Дмитрий Босов мог совершить самоубийство на фоне громких скандалов. Недавнл он уволил со всех постов в своих угольных организаций одного из ближайших партнеров — Александра Исаева.

В числе причин разлада в отношениях называются «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ» и «распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Компании Босова не раз обвинялись в варварской добыче угля. В отношении руководителя одного из предприятий было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще в марте Росприроднадзор требовал полмиллиарда с компании Босова за варварскую добычу угля. Ведомство подало иск к ООО «АГК» предпринимателя из списка Forbes.

Следователем следственного отдела по г. Одинцово организована проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя. По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4». В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.