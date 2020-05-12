Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram порадовала подписчиков очередным домашним снимком, сделанным в режиме самоизоляции. На фото 32-летняя супруга шоумена Гарика Харламова позирует у холодильника в боди телесного цвета и джинсовых шортах. Наряд актрисы выгодно подчеркивает ее стройную фигурку.

«Так, с сегодняшнего понедельника я начинаю соблюдать дистанцию от холодильника. Хотя бы пару часов. И подходить строго в маске», — написала Кристина Асмус.

Instagram @asmuskristina

Поклонники знаменитости отметили, что она просто шикарно выглядит. Юзеры не обошли вниманием и домашний «прикид» актрисы. Некоторые подписчики в комментариях прямо обратили внимание Кристины Асмус, что она, на их взгляд, чрезмерно похудела.

«Кушай, Кристина, на здоровье!»

«Попка — огонь!»

«У вас отличная фигура, а вот мужу не помешает дистанция»;

«Какая куколка! Любуюсь!»

«Вам как раз надо чаще к холодильнику ходить и начать кушать», — советует пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «беременная» Асмус шокировала фанатов откровенным танцем.