«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников
Звезда сериала «Интерны» выложила в сеть фото, сделанное в режиме самоизоляции.
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram порадовала подписчиков очередным домашним снимком, сделанным в режиме самоизоляции. На фото 32-летняя супруга шоумена Гарика Харламова позирует у холодильника в боди телесного цвета и джинсовых шортах. Наряд актрисы выгодно подчеркивает ее стройную фигурку.
«Так, с сегодняшнего понедельника я начинаю соблюдать дистанцию от холодильника. Хотя бы пару часов. И подходить строго в маске», — написала Кристина Асмус.
Поклонники знаменитости отметили, что она просто шикарно выглядит. Юзеры не обошли вниманием и домашний «прикид» актрисы. Некоторые подписчики в комментариях прямо обратили внимание Кристины Асмус, что она, на их взгляд, чрезмерно похудела.
«Кушай, Кристина, на здоровье!»
«Попка — огонь!»
«У вас отличная фигура, а вот мужу не помешает дистанция»;
«Какая куколка! Любуюсь!»
«Вам как раз надо чаще к холодильнику ходить и начать кушать», — советует пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «беременная» Асмус шокировала фанатов откровенным танцем.
Читайте также
70%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?