«Хоп-хей, лала лей»: «беременная» Асмус шокировала фанатов откровенным танцем

Актриса решила ни в чем себе не отказывать и станцевала под Агутина в образе Кудряшки Сью.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

К чему приводит долгое пребывание в самоизоляции? К безудержным танцам под хиты известных исполнителей! По крайней мере, так произошло в случае с актрисой Кристиной Асмус.

Тихая и скромная Варя из «Интернов» вновь поразила публику. Конечно, в этот раз говорить о «голых» сценах, как, например, в фильме «Текст», не приходится, но свежий ролик в Instagram совсем им не уступает. В кадре — Асмус с бутафорским беременным животом, одетая в белое пальто, шерстяные носки и телесное боди, зажигает под хит Леонида Агутина — «Хоп-хей, лала лей».

«Ааааа!!! Хохот и треш!!!» — подписала пост звезда, объявив фанатам, что вышла в свет очередная серия комедийного сериала с ней в главной роли.

Instagram @asmuskristina

Несмотря на довольно позитивный ролик, в сторону Кристины опять посыпались нелестные комментарии. Так, например, пользователи сети упрекнули актрису в «распущенности», которая не подобает настоящим леди.

«А ведь нормальной была. Отпишусь от этой шизофрении»,

«А куда делась скромная Асмус? Просто любопытно, с чего вдруг такой эпатаж?»

«Раньше было любо смотреть, сейчас как-то вниз спустилась», — писали недовольные фолловеры.

Впрочем, подобного рода заявления уже вряд ли смогут зацепить актрису. Ведь, бывало и хуже, пишет Teleprogramma.pro. Так, например, однажды отражать нападки хейтеров пришлось не только супругу актрисы Гарику Харламову, но и ее коллегам по цеху.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порноактриса Елена Беркова обнажилась в поддержку Кристины Асмус, пострадавшей от хейтерских атак.

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