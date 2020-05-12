Решетова показала, как выглядела пять лет назад во время анорексии
Возлюбленная Тимати вспомнила период, когда была недовольна своим телом.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Ради фигуры мечты Анастасия Решетова садилась на строгую диету и изнуряла себя физическими нагрузками. Сильная худоба не придавала ей красоты и лишь порождала новые комплексы. Так происходило пять лет назад. В ту пору она страдала такими физическими расстройствами, как анорексия и булимия. Возлюбленная Тимати вспомнила о том периоде жизни в сторис своего Instagram-аккаунта.
24-летняя модель показала селфи пятилетней давности и сравнила с его нынешним. Разница потрясла подписчиков. По словам Анастасии на верный путь ее наставил личный диетолог и тренер.
«Именно он помог мне превратиться из девушки, недовольной собой, в обладательницу красивых, пышных, спортивных форм», — сказала Решетова.
На тему борьбы за идеальную фигуру девушка написала книгу и до сих пор периодически дает советы поклонницам, которые желают добиться аналогичного результата. В начале этого года красавица особенно удивила пользователей соцсетей стремительным восстановлением после родов. Осенью у Решетовой и Тимати появился сын Ратмир. Не прошло и двух месяцев, как Анастасия стала выкладывать новые фото с прежними изгибами.
Ранее 5-tv.ru писал, что сменившую цвет волос Шишкову сравнили с Решетовой.
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