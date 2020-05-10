«Тимати похожих выбирает»: Сменившую цвет волос Шишкову сравнили с Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова решила поэкспериментировать с имиджем. Не так давно модель сняла наращенные волосы и ходила с каре. Однако это продлилось недолго. Вероятно, «Мисс Россия — 2012» снова захотела перемен, причем на этот раз кардинальных. На новом фото она предстала перед подписчиками брюнеткой с длинными волосами.

Новый образ Шишковой напомнил фанатам стиль Анастасии Решетовой — нынешней избранницы Тимати, вместе с которой музыкант растит сына Ратмира. О своем наблюдении пользователи поспешили рассказать в комментариях. Некоторые решили, что поразительное сходство звезд говорит о том. Что исполнителю нравится один типаж девушек, а кто-то даже предположил, что преобразившись, бывшая возлюбленная Тимати решила вернуть расположение артиста.

Instagram @missalena.92

«Хочет вернуть Тимати!»

«Ого, одно лицо!»

«Тимати похожих выбирает!»

«Удивительно похожи!»

«Не узнать!» — делились мнением фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шишкова сменила прическу и стала похожа на дочь.