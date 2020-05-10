«Тимати похожих выбирает»: Сменившую цвет волос Шишкову сравнили с Решетовой
После кардинального преображения бывшей возлюбленной рэпера фанаты заметили ее сходство с нынешней девушкой музыканта.
Фото: Instagram @missalena.92
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова решила поэкспериментировать с имиджем. Не так давно модель сняла наращенные волосы и ходила с каре. Однако это продлилось недолго. Вероятно, «Мисс Россия — 2012» снова захотела перемен, причем на этот раз кардинальных. На новом фото она предстала перед подписчиками брюнеткой с длинными волосами.
Новый образ Шишковой напомнил фанатам стиль Анастасии Решетовой — нынешней избранницы Тимати, вместе с которой музыкант растит сына Ратмира. О своем наблюдении пользователи поспешили рассказать в комментариях. Некоторые решили, что поразительное сходство звезд говорит о том. Что исполнителю нравится один типаж девушек, а кто-то даже предположил, что преобразившись, бывшая возлюбленная Тимати решила вернуть расположение артиста.
«Хочет вернуть Тимати!»
«Ого, одно лицо!»
«Тимати похожих выбирает!»
«Удивительно похожи!»
«Не узнать!» — делились мнением фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шишкова сменила прическу и стала похожа на дочь.
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