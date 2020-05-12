О смерти писателя и журналиста сообщила его супруга в Facebook.

Скончался публицист Константин Крылов

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Писатель и журналист Константин Крылов ушел из жизни. На момент смерти ему было 52 года. О трагедии на своей странице в Facebook сообщила супруга публициста Надежда Шалимова.

«Сегодня в 12.00 умер Константин Анатольевич Крылов», — написала она.

Причину смерти мужа женщина не уточнила. О дате и месте прощания с Крыловым также пока ничего не известно.

Константин Крылов — писатель, журналист, общественный и политический деятель. Он работал главным редактором газеты «Русский марш» и журнала «Вопросы национализма».

С 2003 по 2009 годы он работал главредом издания «Спецназ России», с 2005 по 2007 годы возглавлял Русское общественное движение. Крылов является автором большого числа работ, посвященных вопросам социологии, философии, политологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза.

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