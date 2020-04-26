По словам супруги 79-летнего корреспондента, причиной его смерти стал инфаркт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cesareo/Fotogramma/Ropi, Facebook @giuliettochiesa

Скончался итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза. Знаменитость умер в возрасте 79 лет. По словам его супруги Фьямметты Кукурнии, причиной смерти стал инфаркт. Прибывшие на помощь врачи не смогли спасти жизнь корреспондента.

Российский журналист Федор Лукьянов высказался по поводу смерти итальянского коллеги. По его мнению, Джульетто Кьеза «был очень яркий человек».

«Очень жалко. Не могу сказать, что все его представления о сущем казались мне убедительными. Но у него была очень четкая политическая позиция, которую он последовательно проводил. Он был одним из лучших итальянских журналистов, публицистов. Очень хорошо знал Россию, к ней прекрасно относился», — рассказал Лукьянов.

5-tv.ru

Джульетто Кьеза в разное время работал московским корреспондентом для газет L'Unita и La Stampa. Также он сотрудничал с различными изданиями в России. Он написал множество книг и брошюр на русском языке, в том числе про СССР и РФ. C 2004-го по 2009 год был депутатом Европарламента.

В 2014 году журналист содействовал операции по освобождению российских корреспондентов, которых похитили на Украине. Он лично готов был отправиться на место событий, чтобы участвовать в переговорах с украинской стороной и освободить задержанных.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер журналист и писатель Владимир Бушин.

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