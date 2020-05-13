«Смурфетта»: посиневшая Алеся Кафельникова удивила фанатов необычным видом
Подписчики оценили новое фото известной модели и придумали ей различные прозвища.
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Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a
Модель Алеся Кафельникова выложила необычное фото в своем профиле в Instagram. Девушка полностью обнажена, из одежды — лишь красивое массивное ожерелье на шее. Кожа Кафельниковой вся синего цвета.
«Кто-нибудь есть здесь?» — поинтересовалась модель.
Фанаты оценили необычный вид кумира и стали придумывать Алесе различные прозвища.
«Голубая Луна»;
«Новый аватар?»
«Смурфетта», — прокомментировали пользователи.
Некоторым подписчикам стало интересно, с помощью какого приложения Кафельникова добилась такого эффекта на фото.
«Что за приложение?»
«Как вы сделали такое фото?» — поинтересовались фолловеры.
Алеся Кафельникова или Леся Каф, как ее называют фанаты, часто становится объектом светских скандалов. Впервые внимание к ней появилось после громкого развода ее родителей известного теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой.
Сейчас девушка — популярная модель международного уровня. Она участвует в мировых показах известных дизайнеров и рекламирует одежду топовых брендов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алеся Кафельникова пленила фанатов постельным снимком.
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