Модель Алеся Кафельникова выложила необычное фото в своем профиле в Instagram. Девушка полностью обнажена, из одежды — лишь красивое массивное ожерелье на шее. Кожа Кафельниковой вся синего цвета.

«Кто-нибудь есть здесь?» — поинтересовалась модель.

Instagram @kafelnikova_a

Фанаты оценили необычный вид кумира и стали придумывать Алесе различные прозвища.

«Голубая Луна»;

«Новый аватар?»

«Смурфетта», — прокомментировали пользователи.

Некоторым подписчикам стало интересно, с помощью какого приложения Кафельникова добилась такого эффекта на фото.

«Что за приложение?»

«Как вы сделали такое фото?» — поинтересовались фолловеры.

Алеся Кафельникова или Леся Каф, как ее называют фанаты, часто становится объектом светских скандалов. Впервые внимание к ней появилось после громкого развода ее родителей известного теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой.

Сейчас девушка — популярная модель международного уровня. Она участвует в мировых показах известных дизайнеров и рекламирует одежду топовых брендов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алеся Кафельникова пленила фанатов постельным снимком.