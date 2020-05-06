«Фараон богиню потерял»: Алеся Кафельникова пленила фанатов постельным снимком
Дочь прославленного теннисиста на дерзком фото сравнили с Орнеллой Мути.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a
Популярный инстаблогер Алеся Кафельникова не перестает покорять сердца подписчиков в период пандемии. До этого 21-летняя модель ездила на съемки, нарушая режим самоизоляции. Теперь же местом ее работы стала собственная квартира. Но от этого ее очередное фото в микроблоге не стало хуже. Напротив, дочь самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова выглядит на нем божественно, как считают поклонники.
Девушка снялась в постели без бюстгальтера. Дерзкое черно-белое фото не нарушает рамок приличия и выполнено на высокохудожественном уровне. Яркая подводка глаз в сочетании с чертами лица Кафельниковой сделала ее похожей на одну из самых красивых актрис итальянского кино Орнеллу Мути, известной в частности по роли в фильме «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано. Такое сравнение сделали фолловеры в комментариях.
Другие пользователи вспомнили про бывшего молодого человека Алеси рэпера Фараона. С ним модель не раз сходилась и расставалась, так и не сумев построить прочные отношения. Артисту поставили в укор то, что он не смог удержать красавицу рядом с собой.
«Фараон такую богиню потерял»;
«Дерзкая! Секси»;
«Очуметь, красотка»
«Ты просто космос!» — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алеся Кафельникова нарушила режим самоизоляции в сексуальном платье.
Читайте также
75%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?