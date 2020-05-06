«Фараон богиню потерял»: Алеся Кафельникова пленила фанатов постельным снимком

Дочь прославленного теннисиста на дерзком фото сравнили с Орнеллой Мути.

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Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a

Популярный инстаблогер Алеся Кафельникова не перестает покорять сердца подписчиков в период пандемии. До этого 21-летняя модель ездила на съемки, нарушая режим самоизоляции. Теперь же местом ее работы стала собственная квартира. Но от этого ее очередное фото в микроблоге не стало хуже. Напротив, дочь самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова выглядит на нем божественно, как считают поклонники.

Девушка снялась в постели без бюстгальтера. Дерзкое черно-белое фото не нарушает рамок приличия и выполнено на высокохудожественном уровне. Яркая подводка глаз в сочетании с чертами лица Кафельниковой сделала ее похожей на одну из самых красивых актрис итальянского кино Орнеллу Мути, известной в частности по роли в фильме «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано. Такое сравнение сделали фолловеры в комментариях.

Instagram @kafelnikova_a

Другие пользователи вспомнили про бывшего молодого человека Алеси рэпера Фараона. С ним модель не раз сходилась и расставалась, так и не сумев построить прочные отношения. Артисту поставили в укор то, что он не смог удержать красавицу рядом с собой.

«Фараон такую богиню потерял»;

«Дерзкая! Секси»;

«Очуметь, красотка»

«Ты просто космос!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алеся Кафельникова нарушила режим самоизоляции в сексуальном платье.

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