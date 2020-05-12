«Мой мяч»: Галкин решил поиграть с сыном в футбол в самоизоляции
Гарри защищал ворота, а телеведущий занял позицию нападающего.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин не скучает в режиме самоизоляции. Он решил поиграть в футбол вместе со своим сыном Гарри. Телеведущий выложил в Instagram сторис, где продемонстрировал навыки нападающего.
На видео Максим Галкин ведет мяч и забивает гол в ворота маленького «противника».
«Ты в воротах, я веду. Мой мяч», — говорит Галкин своему сыну и начинает атаку.
«Ура! 11:8», — радуется телеведущий после удачного удара.
Однако команда соперников тут же начинает ответную атаку. На воротах сборной телеведущего стоит его сын Гарри. Мальчик случайно забивает гол сам себе.
«11:9, Гарри, куда ты в ворота-то закинул?» — сказал раздосадованный юморист.
Но судя по всему мальчик ни капли не расстроился автоголу.
«Папа, нам нужен дрон. Кто-то будет управлять дроном и снимать, как мы играем в мяч», — высказал свою идею Гарри, абсолютно не обращая внимание на неудачу в игре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы.
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