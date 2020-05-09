«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
Дети знаменитой четы — Максима Галкина и Аллы Пугачевой — выучили стих о подвиге советских героев.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Любимцы публики Лиза и Гарри Галкины вновь порадовали россиян, подготовив оригинальное поздравление в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.
Глава знаменитого семейства — юморист Максим Галкин — опубликовал видео в Instagram, где шестилетние двойняшки читают по ролям проникновенное стихотворение поэтессы Анны Петряшевой «Я хочу, чтобы не было войны».
После того, как выступление было окончено в кадре появилась Алла Пугачева, заставившая деток пройти строем под музыку военных лет до кухни, где уже был накрыт стол по торжественному случаю.
«Вспоминаем сегодня всех наших родных, кто воевал, кто пережил страшную войну, поминаем павших. С праздником вас, дорогие друзья!» — подписал трогательный ролик Максим.
В комментариях фанаты пары один за другим выражали свое восхищение, а также признавались: они гордятся тем, что звезды шоу-бизнеса не наплевали на будущее детей, а воспитывают их настоящими патриотами.
«Деточки любимые наши, до слез…»
«Все-таки она молодец!!! Просто браво Пугачевой за таких детей!»
«Самые милые и добрые дети! С Днем Победы!»
«Спасибо вам, родители, за такое воспитание! Дети — чудо!» — откликнулись на поздравление Галкиных фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса Наталья Бочкарева оседлала танк в честь праздника Великой Победы.
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