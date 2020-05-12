Беглов назвал предварительную причину смертельного пожара в больнице в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.

По словам главы города, загорелся один из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Трагедия произошла около 6 часов утра в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом. В медучреждении вспыхнул пожар. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ. В результате происшествия погибли пять человек.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий утверждает, что в настоящий момент медучреждение полностью восстановило работу после пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из здания больницы было эвакуировано 150 человек.