Беглов назвал предварительную причину смертельного пожара в больнице в Петербурге
В настоящий момент медучреждение полностью восстановило работу.
Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
По словам главы города, загорелся один из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Трагедия произошла около 6 часов утра в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом. В медучреждении вспыхнул пожар. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ. В результате происшествия погибли пять человек.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.
Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий утверждает, что в настоящий момент медучреждение полностью восстановило работу после пожара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из здания больницы было эвакуировано 150 человек.
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