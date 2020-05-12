Все погибшие в больнице Святого Георгия в Петербурге имели диагноз COVID

Все погибшие в результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге лечились от коронавируса. Как сообщает ТАСС, пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек. В настоящий момент возгорание уже локализовано. К его ликвидации было привлечено 75 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Из клиники было экстренно эвакуировано 150 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое взрослых и один ребенок сгорели в садовом домике в городе Кирове.