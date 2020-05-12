Все погибшие в больнице Святого Георгия в Петербурге имели диагноз COVID
Пожар начался в 6.23 в лечебном учреждении на Северном проспекте. Сотрудники МЧС эвакуировали из клиники 150 человек.
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: 5-tv.ru
Все погибшие в результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге лечились от коронавируса. Как сообщает ТАСС, пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек. В настоящий момент возгорание уже локализовано. К его ликвидации было привлечено 75 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Из клиники было экстренно эвакуировано 150 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое взрослых и один ребенок сгорели в садовом домике в городе Кирове.
Читайте также
70%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?