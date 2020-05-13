«Клиенты жаловались»: Дана Борисова рассказала о занятии эскортом

Телеведущая Дана Борисова вновь решила вспомнить о своем прошлом, и рассказать об этом общественности. 43-летняя уроженка Белоруссии посетовала о трудных временах привыкания к жизни в российской столице, когда ей пришлось оказывать незнакомцам интимные услуги за плату, пишет «Экспресс газета».

«Эскорт — это было три или четыре раза в „употреблении“. Тогда было дно днищенское, когда не было денег, когда не было работы, когда у меня мозг на какой-то момент включился, я отдала Полинку (дочь. — Прим.ред.) ее папе, и какой-то там менеджер или кто-то там через Instagram нарисовался. И я ездила на встречи к мужикам», — объяснила мать 13-летней дочери.

Бывшее «лицо» передачи «Армейский магазин», которая транслировалась на всю страну, при этом отметила, что как «нормальной, человечной, простой и не развратной женщине», ей было в трезвом состоянии тяжело ложиться в постель с совершенно чужим и неприятным ей человеком.

«Поэтому я напивалась, нанюхивалась до того состояния, что я к этим клиентам еле ползала. И на этом моя эскортная карьера закончилась. Потому что клиенты очень сильно жаловались, что я нетрезвая была. Я лежу практически, как бревно валяюсь, а они за это деньги платили», — добавила она.

Борисова призналась, что не помнит точно сколько стоили ее услуги, но предположила, что около семи — десяти тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Дана Борисова поделилась, по чем ее эскорт-услуги.